「ジャックルマロワ賞・仏Ｇ１」（１７日、ドーヴィル）日本からアスコリピチェーノとゴートゥファーストの２頭が参戦するも、９８年タイキシャトル以来となる日本調教馬２７年ぶりの勝利はならず。勝ったのは愛国Ａ・オブライエン厩舎のディエゴヴェラスケスだった。いつもの鋭い脚は見られなかった。マイル女王として臨み、１番人気に支持されたアスコリピチェーノ。逃げ馬の直後で外ラチ沿いを進むも、直線で伸びあぐね６