◇ナ・リーグカブス0−7ブルワーズ（2025年8月18日シカゴ）カブスが18日（日本時間19日）、ナ・リーグ中地区首位のブルワーズと対戦。大事な直接対決4連戦の初戦だったが0−7と大敗で落とし、逆転優勝の可能性は風前の灯火となった。期待の鈴木は「3番・DH」でスタメン出場。初回に中前打、4回には四球で出塁するが、得点にはつながらず。2試合連続で打点もなしとなった。