英インターナショナルＳ（２０日・英ヨーク）の出走馬が確定。馬番、ゲート番が決まった。６頭立てで行われ、ダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田）は４番ゲート（馬番２）から発進。ライバルと目されるオンブズマン（牡４歳・英国）は５番ゲート（馬番３）、ドラクロワ（牡３歳・愛国）は３番ゲート（馬番６）に決まった。