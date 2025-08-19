【その他の画像・動画等を元記事で観る】 心やさしきマヌケな誘拐犯・新庄政宗（斎藤工）× 記憶喪失の8歳天才少女・七瀬凛（永尾柚乃）。奇妙な凸凹バディが怒濤の逃亡劇を繰り広げる“巻き込まれ型ヒューマンミステリー”『誘拐の日』（テレビ朝日系）の第7話が8月19日21時より放送され、物語がついに“最終章”に突入する。 ■深澤辰哉演じる弁護士・山崎の“ジャンピングアタック”にSNSが沸いた第6話 『誘拐の