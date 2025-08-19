元銀座ホステスで人気占い師の蝦名里香先生が誕生日や数秘術、算命学をもとに今日もっとも運勢の良い芸能人をピックアップ！自分と同じ誕生日の有名人や、あなたの推しが登場するかも！？今日の開運最強有名人、第2位は5月16日生まれのSUPER EIGHT・大倉忠義（40）！オープンマインドでいることで成功に導かれる人生！運気の流れとしては「自分の道を貫く」がキーワードなので、ちょっと難題だと思っていたことも乗り越えられるは