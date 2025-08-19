【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「私なりの（映画のテーマの）解釈を全力でこの曲『I AM HERO』に込めました」（宮本浩次） 映画『爆弾』の主題歌が、宮本浩次が作詞、作曲、歌唱した「I AM HERO」に決定した。 映画『爆弾』は、『このミステリーがすごい！2023年版』（宝島社）、『ミステリが読みたい 2023年版』（ハヤカワミステリマガジン2023年1月号）で1位を獲得した呉勝浩のベストセラー小