19日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比60円高の4万3780円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万3714.31円に対しては65.69円高。出来高は9170枚だった。 TOPIX先物期近は3128ポイントと前日比4.5ポイント高、TOPIX現物終値比7.04ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 43780 +609170 日経225mini