「キーンランドＣ・Ｇ３」（２４日、札幌）北都で争われるシリーズ第５戦。主役を担うのは唯一のＧ１馬であるパンジャタワーだ。秋の大舞台を見据え、新馬戦以来となるスプリント戦を選択した３歳マイル王が、どんなパフォーマンスを披露するのか要注目。また、データ班は２＆３勝クラスを連勝中の上がり馬レイピアをイチ推しだ。▼傾向（過去１０年）サマーシリーズ創設に伴い、０６年に１０００万特別から重賞に昇格。