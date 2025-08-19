タレント鈴木奈々（37）が18日、インスタグラムを更新。5年前と現在の写真を公開した。鈴木は「ビフォーアフター左がビフォーで右がアフターです!左は5年前で、右が今の私です!」と説明し、2枚のランジェリーショットを並べた。鈴木は5年前の自身と比較し「昔より体重も増えたし、バストケアしてるからバストアップしたよー!今はCカップです#身長154センチ#体重50キロ」と体形の変化を明かした。この投稿にフォロワーからは「