“勧誘”の滑り出しは普段の何気ない会話から始まる。たとえ相手が長年の友人であっても例外ではないようだ。投稿を寄せたのは大阪府の20代女性。小学校からの友人と絶縁に至った辛い経験を明かした。それは2年ほど前のこと。発端は、女性がかけた誉め言葉だった。友人がメイクや服装に「お金をかけている」ことに気付き、「綺麗だね」と素直に伝えた。すると友人は「臨時収入が入った」「安く施術してくれるサロン経営者を見つけ