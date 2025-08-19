採用面接でのやり取りでは、会社側の返答次第で応募者の心象は大きく変わってしまう。投稿を寄せた京都府の60代女性はある病院の面接で、看護師長の言葉に耳を疑ったという。「ウチでは希望休や有休を95％取得する事が出来るのよね〜」と言いながら、すぐにその言葉を翻すような発言をされたのだ。当時女性は特別養護老人ホームで働いていたが、人間関係に悩み転職を検討中だった。一方、介護福祉士の資格取得も目指していたため、