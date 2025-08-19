モデルでタレントのローラ（35）が18日、自身のインスタグラムを更新。近影を投稿した。ローラは「The closer I get to nature, the closer I get to myself」と英文をつづり、和室でのショットを投稿した。ローラは白いチューブトップにショートパンツ姿で日に焼けた健康的な肌を露出させ、腕にはルイ・ヴィトンのバングルを2本輝かせている。この姿にフォロワーからは「うわぉー!セクシーね」「そんな瞳で見つめられれば男性群は