ÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬¡ÖBLACK SAMURAI 2025 THE CAMP¡×¤Ë»²²ÃÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÊNBA¡Ë¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBLACK SAMURAI 2025¡×¤¬18Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¤ÎIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç»ÏÆ°¤·¤¿¡£ËÜµ¤¤ÇÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¹âÀ¸¤Î¤¿¤á¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥­¥ã¥ó¥×¡ÖTHE CAMP¡×¤ò³«ºÅ¡£16ºÐ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¸õÊäÆþ¤ê¤·¤¿Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¹â1Ç¯¤ÎÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¤â»²²Ã¤·¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎÎý½¬¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£Ãæ¹âÀ¸153¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¥­