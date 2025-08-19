皆さん、こんにちは。巨人は夏場も厳しい戦いが続いていますね。首位・阪神と１３ゲーム離れた２位という現状です。何というか、今シーズンはなかなか戦力が整わないなというか。やはり、５月上旬から岡本が長期離脱をしてしまったこと。少し前には吉川も腰痛で離脱しました。投手ではグリフィンが右膝痛で抹消となっていたり。将棋で言ったら飛車角落ちのような状態で戦っているわけで、その中ですごく健闘してるんじゃないかな