Ｊリーグは１８日、株式会社サンリオとの共同企画「フェアプレーリボンプロジェクト」の実施を発表した。「みんななかよく」を企業理念に掲げるサンリオと、「フェアプレーの精神」を大切にするＪリーグが互いに共感。試合への来場者特典に「フェアプレーリボンクリアファイル」を６８万枚配布するほか、全６０クラブとのコラボグッズを各クラブで順次販売するなどして、フェアプレーを考える機会を届ける。サンリオの柴田貞規・