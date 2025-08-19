◆米女子プロゴルフツアーポートランド・クラシック最終日（１７日、米オレゴン州コロンビアエッジウォーターＣＣ＝６４９７ヤード、パー７２）岩井明愛（あきえ、２３）＝ホンダ＝が米ツアー本格参戦１年目で初優勝を飾った。単独首位で出て６バーディー、ボギーなしの６６で回り、通算２４アンダーで逃げ切った。賞金３０万ドル（約４４１０万円）を手にした。双子の妹・千怜（２３）＝ホンダ＝は５月に優勝しており、主催