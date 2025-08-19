２０２６年ミラノ・コルティナ冬季五輪スノーボード男子のスロープルタイル（ＳＳ）とビッグエア（ＢＡ）で、金メダルに挑む長谷川帝勝（たいが）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が１８日、五輪シーズンに向けて、雪上練習を行うニュージーランド合宿へと出発した。６月の米国での合同トレ以来、約２か月ぶりの雪上練習。出国前の成田空港で取材に応じた１９歳は「今回の遠征は、基本的に今シーズンに向けての土台作りですね。（滑り