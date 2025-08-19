ＪＲＡ海外馬券発売対象の第５４回インターナショナルＳ・英Ｇ１（ヨーク競馬場・芝２０５０メートル）は、日本時間２０日（２３時３５分発走予定）に行われる。ダノンデサイルに騎乗する戸崎圭太騎手（４５）＝美浦・田島厩舎＝がこのほどインタビューに応じ、「ベリーベリーホース」発言も話題となったドバイ・シーマクラシックからの海外Ｇ１連勝に向けて意気込みを語った。１８日に出走馬が決定。ダノンデサイルは６頭立ての