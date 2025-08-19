俳優の毎熊克哉と女優の大西礼芳（あやか）がダブル主演する映画「安楽死特区」が、来年１月２３日に東京・新宿ピカデリーほかで公開されることが１８日、分かった。毎熊が主演した映画「『桐島です』」（公開中）に続いてベテラン・高橋伴明監督がメガホンをとる。高橋監督は「痛くない死に方」（２０２０年）や「夜明けまでバス停で」（２２年）などで、死生観と社会問題を正面から描いてきた。今作では安楽死法案が国家主導