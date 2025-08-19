４８年ぶりの優勝を目指す東洋大姫路は準々決勝を翌日に控えた１８日、姫路市の同校グラウンドで調整した。岡田龍生監督は「みんな元気そう。ここまで来たら甲子園が楽しくて仕方ないんやろうな。僕が代わりに出たいくらい」と、笑みが絶えなかった。沖縄尚学とは、６月７日に行われた沖縄県高野連の招待試合で０―１の完封負け。末吉良丞投手（２年）に「手も足も出なかった」と渡辺拓雲主将（３年）。最速１５０キロ左腕の実