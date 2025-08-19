タレントの藤本美貴（４０）が１８日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。３人の子供を育てる超売れっ子ママタレとしての多忙な日々の中、心の支えにしている１曲を明かした。育児、仕事と多忙な中でのストレス発散法を聞かれ「一番はママ友のランチです。あとは年に１回くらいの“涙活（るいかつ）”。最近泣いてないな、泣きたいなって時があるんです」と話し出した藤本。「長女の卒園の時に