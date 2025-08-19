広島駅ビルの2階に乗り入れた広電の路面電車（筆者撮影）【写真を見る】広島駅の駅ビル2階に乗り入れた広電の路面電車。「駅前大橋ルート開業 2025.8.3」と新ルート開業を祝うヘッドマークも広島の路面電車の広島駅停留所が8月3日に駅ビル2階に移転し、JR線との乗り継ぎが便利になった。また、この日に開通した短絡線・駅前大橋ルートで駅ビルから一直線に稲荷町に直行することになり、都心までの所要時間が4分短縮された。路面電