ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】週明け18日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、前週末比34.30ドル安の4万4911.82ドルで取引を終えた。米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げの動向を巡って様子見姿勢が強く、積極的な買い注文が手控えられた。FRBのパウエル議長は22日に経済シンポジウムで講演する。早期追加利下げへの市場の期待が高まる中、パウエル氏の金利動向を巡る発言に注目が集まってい