8月18日夕方、愛知県東海市の伊勢湾岸道でトラック3台が絡む事故があり、運転していた3人がケガをしました。警察と消防によりますと、東海市の伊勢湾岸道・上り東海IC付近で18日午後5時前、「トラックなどが絡む事故があった」と目撃者から110番通報がありました。トラック3台が絡む事故で、運転していた男性3人がケガをして病院に搬送され、このうち50代の男性は重傷とみられ、ほかの2人は軽傷ということです。警察は、渋