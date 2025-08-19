タレント小島瑠璃子（31）が18日、インスタグラムを更新。子どもとブルーベリー狩りをしたことを報告した。小島は「猛暑猛暑あまりにも暑過ぎて外で長時間遊べない短時間でも思い出に残りそうな体験を探し、子どもが大好きなブルーベリー狩りにいってきました」と報告し、子どもとブルーベリー狩りをする姿を写真で投稿した。続けて「採れたての甘さは格別口いっぱいに頬張りながら、前へ前へと進んでいました」と子どもの様