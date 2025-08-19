歌舞伎俳優の市川右團次が１５歳の長男・市川右近との親子ショットを披露した。１９日までにインスタグラムで「『伝統芸能の今−夢幻−』福岡博多大濠能楽堂公演」と出演舞台を報告。「倅（せがれ）タケルも出演させて頂きます」とつづり、息子と移動中の姿をアップした。２３年に私大付属の名門小学校を卒業した右近は、父の身長を追い抜くほど成長。フォロワーは「え！息子さん、別人！！！！」「あれっ？右團次さん、いつ