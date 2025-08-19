【MLB】ドジャース5−4パドレス（8月17日・日本時間8月18日）【映像】大谷、リードがでかすぎる“イライラ走塁”8月17日（日本時間8月18日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対サンディエゴ・パドレスの一戦で、ドジャース・大谷翔平が、パドレス先発のダルビッシュ有に対し、“走者・大谷”が積極的に揺さぶりをかけた。1回裏・ドジャースの攻撃、無死一塁、一塁塁上には、追い込まれながらも難しい球をラ