»°ÅÄµªË¼¤Î¼õ¸³¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥É¥é¥´¥óºù2¡Ù¤òÂêºà¤Ë¡¢¸½ÌòÅìÂçÀ¸¡ÊÊ¸²ÊÆóÎà¡Ë¤ÎÅÚÅÄ½ß¿¿¤¬¶µ°é¤È¼õ¸³¤Îº£¤òÆÉ¤ß²ò¤¯Ï¢ºÜ¡Ö¥É¥é¥´¥óºù2¤Ç³Ø¤Ö¥Û¥ó¥Í¤Î¶µ°éÏÀ¡×¡£Âè77²ó¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤Î¡ÖÄ©Àï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡£¾®¤µ¤Ê¡ÖÄ©Àï¡×¤Î²ê¤¬Å¦¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ëÎ¶»³¹â¹»¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢À¸ÅÌ¤Î»ÖË¾¹»¤òÅìµþÂç³Ø¤ËÊÑ¹¹¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëÅìÂç¹ç³ÊÀÁÉé¿Í¡¦ºùÌÚ·úÆó¡£À¸ÅÌ¤Î´õË¾¤¹¤ë¿ÊÏ©¤òÂº½Å¤¹¤Ù¤­¤À¤È¤¤¤¦Â¾¤ÎÀèÀ¸¤Î°Õ¸«¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÌµÆñ¤Ç°ÂÁ´¤Ê¤Î¤¬À¸ÅÌ¤Î