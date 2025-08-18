2025年8月18日（月）の日経平均株価をはじめ、日経平均寄与度の上位と下位銘柄、業種別騰落ランキング、東証プライム市場に上場している個別株式の騰落率ランキングなどをお伝えします。8月18日の日経平均株価は、前日比336.00円高の43,714.31円で取引を終えました。日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がりが163銘柄、値下がりが62銘柄。日経平均株価の寄与度上位は、ファーストリテイリング〈9983〉、アドバンテスト〈6857〉、ソフ