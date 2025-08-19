19日のDeNA戦（横浜）に先発する広島・床田は、新球・ナックルカーブの本格習得に意欲を示した。「投げることによって、全体の球種のバランスが良くなるかなと」従来のカーブよりも回転数が上がり、球速も10キロほど上昇する新球種。前回12日の阪神戦で解禁して手応えを得ており、継続して試投する構えだ。今季9勝目へ「（DeNAは長打を）打てる打者も多いですし、無駄な四球で走者をためないように」と警戒感を高めた。