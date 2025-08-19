2025年8月17日、中国メディアの極目新聞は、江蘇省の駅にあるトイレで男性がマークを勘違いして女性トイレに入るトラブルが続出していると報じた。記事は、あるネットユーザーがこのほど「蘇州駅にある女性トイレのマークが紛らわしいデザインのため、多くの男性が男性トイレと勘違いして入ってしまう」とする動画をSNSに公開したと紹介。動画で撮影された問題の女性トイレには、入口の上部に「赤いスカート姿の女性マーク」ととも