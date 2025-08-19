岡本は１７日の阪神戦の第４打席で遊安打を放ち、負傷から１６日に復帰して以降初安打をマーク。次に期待されるのは本塁打だ。１９日から対戦するヤクルトは、対戦相手別では最多の６１本塁打。さらに神宮は対セ５球団の本拠別でも最多の２６本塁打と相性は抜群だ。今季はここまで８本塁打。岡本に一発が飛び出せば５月１日の広島戦（東京Ｄ）以来となる。１９、２０日は新外国人のランバート、アビラとの対戦が予想されるが