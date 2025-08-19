NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3378.00（-4.60-0.14%） 金１２月限は続落。時間外取引では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測を受けて押し目を買われたが、買い一巡後は上げ一服となった。欧州時間に入ると、ドル高に上値を抑えられた。日中取引では、トランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領の会談を控えて売り優勢となった。 MINKABU PRESS