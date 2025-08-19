NY株式18日（NY時間16:21）（日本時間05:21） ダウ平均44911.82（-34.30-0.08%） S＆P5006449.15（-0.65-0.01%） ナスダック21629.77（+6.79+0.03%） CME日経平均先物43815（大証終比：+95+0.22%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は小幅安。先週末終値付近での振幅が終始続いた。先週はＦＲＢの利下げ期待の高まりで米株式市場は上昇していたが、本日はその上げも一服。注目イベントも通