米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間05:27） 米2年債 3.765（+0.015） 米10年債4.334（+0.018） 米30年債4.935（+0.016） 期待インフレ率2.385（+0.001） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは上昇。序盤は下げて始まったものの、途中から上昇に転じた。市場はジャクソンホールでのパウエル議長の講演を前に、利下げの可能性を示すシグナルを注視している。