今年のお盆期間中のJR各社の新幹線や在来線の特急などの利用者数は去年と比べて8％増加しました。特に東海道新幹線では、1日の平均利用者数が過去最多となりました。JR各社によりますと、お盆期間に新幹線や在来線の特急などを利用した人はおよそ1317万9000人と、去年と比べて8％増加しました。東海道新幹線は去年と比べて13％増えて、およそ410万人が利用し、1日あたりの平均利用者数が過去最多となりました。訪日旅行客や大阪・