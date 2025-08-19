パレスチナ自治区ガザで北部の制圧計画を進めるイスラエル軍の参謀総長は、「次の段階の作戦に移行する」と表明しました。さらなる情勢悪化が懸念されます。イスラエル軍のザミール参謀総長は17日、ガザ地区を視察し、司令官らに「次の段階の計画」について説明しました。イスラエル軍は北部ガザ市の制圧計画を進めていて、ザミール参謀総長は「まもなく次の段階の作戦に移行する。ハマスの決定的な敗北まで攻撃を強化し続ける」と