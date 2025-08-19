石破総理は、今月6日から九州などに甚大な被害をもたらした大雨について、「激甚災害」に指定する方針を明らかにしました。石破総理「この度の大雨被害を激甚災害に指定する、そういう見込みとなっているところ」石破総理は、今月6日からの大雨で青森県から鹿児島県の12の県で建物の倒壊や浸水などが報告されていると説明し、国が復旧にかかる費用を支援する「激甚災害」に指定する見込みだと明らかにしました。これは全国が対象で