気象台は、午前3時41分に、洪水警報を沖縄市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】沖縄県・沖縄市に発表 19日03:41時点本島中南部では、19日夕方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■沖縄市□洪水警報【発表】19日夕方にかけて警戒