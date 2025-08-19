ヤクルトの石川が、本拠地・神宮での最多勝利新記録を誓った。21日の巨人戦で先発見込みの左腕は埼玉・戸田グラウンドで調整。神宮では現在、松岡弘（元ヤクルト）に並ぶ最多タイの91勝で「クリアできるものはどんどんしていきたい。ホームで勝ちたい気持ちは強い」と力を込めた。神宮での最後の白星は22年6月19日広島戦。1159日ぶりの本拠地勝利を目指す。