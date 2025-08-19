西武の西口監督が左下腿の打撲で離脱中の武内の復帰について「もう少しかかりそうなので（1軍は）9月に入ってから。2週目くらいになるのかな」と話した。5日の日本ハム戦で左足首に打球が直撃し緊急降板。6日に出場選手登録を抹消され、今後は調整登板を重ね1軍復帰させる方針だ。また、右肩痛で離脱中の西川には「本人が大丈夫となったら。復帰時期はいつになるか分からない」と見通しが立っていない現状とした。