巨人・田中将が21日のヤクルト戦（神宮）で、今季6度目の先発に挑む。神宮ではプロ2年目以来17年ぶりの登板。08年5月25日のヤクルト戦で、7回6安打2失点で白星を挙げプロ初打点もマークした。川崎市のジャイアンツ球場でキャッチボールやブルペン投球などで調整し「だいぶ投げてないので、どういう感じかも分からない。自分でアジャストして入れればいい」と話した。日米通算200勝へ王手をかける199勝目に期待がかかる一戦は