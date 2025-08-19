高卒2年目で20歳のロッテ・木村が19日の楽天戦（ZOZOマリン）に先発。中16日で5度目の先発となり「打率の高い打者がたくさんいる。自分の投球スタイルは変えず、ストライク先行でどんどん攻めていきたい」と話した。バッテリーを組む寺地の20歳の誕生日でもあり「勝つことが全てだと思うので、何がなんでも勝ちたい気持ちでいきます」と気合を入れた。