『美しい彼』（MBS）での憂いを帯びた青年像で多くの視聴者の心を掴んだ萩原利久が、現在放送中の『初恋DOGs』（TBS系）で新たな魅力を発揮している。深田恭子演じるドッグカフェ店長・優香に片思いする、明るくてちょっとお調子者の獣医看護師・功介として、ポジティブな演技を見せている。 参考：『初恋DOGs』が火10ドラマらしくなってきた！恋愛迷子な愛子と快を変えるソハの言葉 第5話では、「俺、空気読まないんで今