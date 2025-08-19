巨人・横川が22日のDeNA戦で、7月26日広島戦以来、今季3度目の先発に挑む。前回の先発では4回1失点の好投も左手親指のまめがつぶれ降板。同27日に出場選手登録抹消となっていた。今月10日に再び1軍に登録されてからは救援で3試合に登板し、計4回を無失点。チーム最多の9勝を挙げ投手陣を引っ張ってきた山崎の抹消で、左腕に白羽の矢が立った。この日は川崎市のジャイアンツ球場で先発投手練習に参加。戸郷や田中将らと汗を流し