DeNAの平良が19日の広島戦（横浜）に先発。6勝のケイが16日に腰の違和感で出場選手登録を抹消されており「代わりではないですけど、自分が持っている力を出して抑えたい」と話した。横須賀市の球団施設で調整を終え「しっかりゲームをつくりたい」と3勝目へ意気込んだ。また17日の中日戦で1059日ぶりに国内復帰登板した藤浪は、キャッチボールなどで調整した。