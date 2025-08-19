19日のロッテ戦（ZOZOマリン）に先発する楽天の岸が、楽天モバイルパークでキャッチボールなどで調整。通算170勝が懸かる一戦で、3位・オリックスとは3ゲーム差。「週末（22〜24日）のオリックス戦まで離されることなくいきたい」と話した。またこの日が24歳の誕生日だった古謝は、20日のロッテ戦に先発見込み。「今年だけじゃなく、来年以降もしっかりと成長した姿を見せられるように頑張りたい」と語った。