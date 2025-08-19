大泉洋が主演を務め、野木亜紀子が脚本を手がけるドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）が、10月より放送されることが決定した。【写真】脚本は野木亜紀子大泉洋「僕に似過ぎてる」、 原作者描き下ろし『アイアムアヒーロー』ジャケット本作は、完全オリジナル脚本で贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ。主人公を演じるのは、テレビ朝日の連続ドラマ初主演となる大泉。演劇ユニット・TEAM NACSのメ