英国発のライフスタイルブランド「キャス キッドソン（Cath Kidston）」が、今秋に新店舗を4店舗オープンする。8月29日にルクア大阪、9月17日に福岡天神地下街店を開店した後に、10〜11月頃に関東エリアに2店舗出店する予定。これで国内の店舗数は全部で6店舗となる。 【画像をもっと見る】 キャス キッドソンは、1993年にロンドンで設立。2020年4月に新型コロナウイルスの影響で自己破産を公表し、2023年3月に英国の衣料品小