【モデルプレス＝2025/08/19】8月19日放送のtimeleszの冠バラエティー番組「タイムレスマン」（フジテレビ系／火曜：24時25分〜24時55分）では、「○○道を考えてみよう」と題し、人気企画「立道（たてどう）」に続く、新しい番組オリジナルゲームをメンバー全員で考える。【写真】“早泣き”挑戦中のtimeleszメンバー◆timelesz、番組名物企画を考案“ペットボトルを投げて・回して・立てる”…目下、番組の名物企画の1つとして熱